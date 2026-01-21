Amalgamated Financial Aktie

WKN DE: A2QQBH / ISIN: US0226711010

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Amalgamated Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amalgamated Financial wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,905 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,790 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 85,4 Millionen USD – ein Minus von 20,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amalgamated Financial 107,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 3,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 331,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 434,2 Millionen USD generiert wurden.

