Amano Aktie
WKN: 862229 / ISIN: JP3124400007
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Amano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Amano veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 83,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 75,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Amano soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,43 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 252,20 JPY je Aktie, gegenüber 286,34 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 184,17 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 176,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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