Ausblick: Amara Raja Batteries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Amara Raja Batteries wird am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,33 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amara Raja Batteries 8,83 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,71 Milliarden INR – ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amara Raja Batteries 30,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,58 INR, gegenüber 51,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 133,96 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 127,94 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at