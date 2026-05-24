Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Amara Raja Batteries Aktie

Amara Raja Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4UY / ISIN: INE885A01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.05.2026 07:01:06

Ausblick: Amara Raja Batteries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Amara Raja Batteries wird am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,33 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amara Raja Batteries 8,83 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,71 Milliarden INR – ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amara Raja Batteries 30,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,58 INR, gegenüber 51,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 133,96 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 127,94 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amara Raja Batteries Ltd

mehr Nachrichten