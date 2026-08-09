Amara Raja Batteries Aktie

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WKN DE: A1J4UY / ISIN: INE885A01032

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Amara Raja Batteries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amara Raja Batteries stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 9,00 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Amara Raja Batteries nach den Prognosen von 10 Analysten 37,75 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,01 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,00 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 48,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 149,90 Milliarden INR, gegenüber 137,65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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