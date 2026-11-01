Amara Raja Batteries Aktie

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WKN DE: A1J4UY / ISIN: INE885A01032

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amara Raja Batteries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amara Raja Batteries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Amara Raja Batteries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,95 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,23 Prozent auf 39,60 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48,45 INR je Aktie, gegenüber 48,95 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 155,66 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 137,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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