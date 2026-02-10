Ausblick: Amara Raja Batteries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amara Raja Batteries äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10,80 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,74 Prozent verringert. Damals waren 16,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amara Raja Batteries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 34,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 32,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,46 INR, wohingegen im Vorjahr noch 51,62 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,39 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 127,94 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at