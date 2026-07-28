Ausblick: Amarin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amarin veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,610 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 44,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 39,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -1,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 177,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 214,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at