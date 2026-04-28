Amarin Corporation Aktie

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WKN DE: A41557 / ISIN: US0231114044

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Amarin vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amarin wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amarin -0,800 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 43,8 Millionen USD gegenüber 42,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD, gegenüber -1,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 174,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 214,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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