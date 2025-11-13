Ausblick: Amaroq Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amaroq Minerals wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,033 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 50,4 Millionen CAD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 CAD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 68,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at