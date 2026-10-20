Ausblick: Amasten veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amasten lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,430 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 241,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,835 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,540 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 944,7 Millionen SEK, gegenüber 934,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at