Amasten Aktie
WKN DE: A1J8U3 / ISIN: SE0005034550
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Amasten veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Amasten lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,430 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 241,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,835 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,540 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 944,7 Millionen SEK, gegenüber 934,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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