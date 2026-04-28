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Ausblick auf Kennzahlen 28.04.2026 07:46:07

Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Amazon.

Amazon wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

49 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 50 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 177,27 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 64 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,73 USD aus. Im Vorjahr waren 7,17 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 65 Analysten im Durchschnitt 806,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 716,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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