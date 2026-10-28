Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Analysen im Fokus
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amazon präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
50 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,97 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,95 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amazon in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 50 Analysten durchschnittlich bei 202,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 180,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 58 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,87 USD im Vergleich zu 7,17 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 62 Analysten durchschnittlich bei 829,03 Milliarden USD, gegenüber 716,92 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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