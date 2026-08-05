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WKN DE: A1T95E / ISIN: US0231398845

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AMBAC (AMBAC Financial Group) wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AMBAC (AMBAC Financial Group) noch -1,540 USD je Aktie verloren.

AMBAC (AMBAC Financial Group) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 58,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,467 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 251,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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