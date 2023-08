Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMBAC (AMBAC Financial Group) öffnet am 07.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 30,22 Prozent auf 18,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,710 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 12,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 75,5 Millionen USD, gegenüber 56,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at