Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMBAC (AMBAC Financial Group) veröffentlicht am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,147 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -10,230 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMBAC (AMBAC Financial Group) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 15,9 Millionen USD im Vergleich zu 65,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,677 USD, gegenüber -10,710 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 64,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 235,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at