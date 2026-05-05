Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,220 USD je Aktie erzielt worden.

AMBAC (AMBAC Financial Group) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 71,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,278 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at