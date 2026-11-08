AMBAC Aktie
WKN DE: A1T95E / ISIN: US0231398845
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AMBAC (AMBAC Financial Group) wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AMBAC (AMBAC Financial Group) noch -2,350 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 23,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 65,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,191 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 89,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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