Ausblick: Ambarella stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambarella wird am 28.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 100,1 Millionen USD aus.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,779 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 443,1 Millionen USD, gegenüber 390,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at