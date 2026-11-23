Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ambarella zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ambarella präsentiert am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,315 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,13 Prozent auf 119,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 440,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 390,7 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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