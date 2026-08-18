Ambea AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DN2N / ISIN: SE0009663826

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ambea Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ambea Registered gibt am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,31 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,08 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 17,54 Milliarden SEK, gegenüber 16,04 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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