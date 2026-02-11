Ausblick: Ambea Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ambea Registered stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,04 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ambea Registered ein EPS von 1,76 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 14,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,17 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,64 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,20 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,21 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,00 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,20 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at