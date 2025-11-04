Ausblick: Ambea Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ambea Registered lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ambea Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,84 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,14 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,12 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,93 SEK, gegenüber 7,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 16,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,20 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at