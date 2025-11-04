Ambea AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DN2N / ISIN: SE0009663826
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ambea Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ambea Registered lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ambea Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,84 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,14 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,12 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,93 SEK, gegenüber 7,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 16,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,20 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ambea AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ambea Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Ambea Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Ambea Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Ambea Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Ambea Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ambea AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ambea AB Registered Shs
|11,45
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.