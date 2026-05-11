Ausblick: Ambiq Micro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambiq Micro wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 36,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,689 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,570 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 72,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at