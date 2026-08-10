Ambiq Micro Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41E0R / ISIN: US0231931058

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ambiq Micro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ambiq Micro wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,257 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 76,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 31,5 Millionen USD gegenüber 17,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,090 USD, gegenüber -4,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 122,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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