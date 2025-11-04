Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,525 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B noch -0,510 DKK je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,51 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,39 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,40 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,880 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,08 Milliarden DKK, gegenüber 5,39 Milliarden DKK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at