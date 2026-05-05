Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ambu A-S Bearer and-or registered B präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,548 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,82 Prozent verringert. Damals waren 0,710 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,62 Milliarden DKK gegenüber 1,55 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 2,29 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,50 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,04 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at