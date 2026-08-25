Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A2JAHY / ISIN: DK0060946788
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,621 DKK. Im Vorjahresquartal waren 0,460 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden DKK aus.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,31 DKK je Aktie, gegenüber 2,29 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 6,46 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 6,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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