Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A2JAHY / ISIN: DK0060946788
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ambu A-S Bearer and-or registered B gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,481 DKK gegenüber 0,690 DKK im Vorjahresquartal.
Ambu A-S Bearer and-or registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 DKK, gegenüber 2,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,54 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,04 Milliarden DKK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
|11,38
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.