Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,481 DKK gegenüber 0,690 DKK im Vorjahresquartal.

Ambu A-S Bearer and-or registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 DKK, gegenüber 2,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,54 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,04 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at