Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird sich am 03.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen, dass Ambu A-S Bearer and-or registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 DKK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 7,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B einen Umsatz von 1,12 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,695 DKK, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,88 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at