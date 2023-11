Ausblick: AMC Entertainment A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Für Anleger von AMC wird es am Mittwoch spannend.

AMC Entertainment A präsentiert in der am 08.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,252 USD. Das entspräche einem Gewinn von 85,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,765 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 25,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,26 Milliarden USD gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,846 USD, gegenüber -8,206 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,71 Milliarden USD im Vergleich zu 4,03 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at