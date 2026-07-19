AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: AMC Entertainment gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AMC Entertainment wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD im Vergleich zu -1,340 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden USD, gegenüber 4,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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