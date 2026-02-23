Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMC Entertainment präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMC Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,64 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at