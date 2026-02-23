AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AMC Entertainment präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMC Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,64 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMC Entertainment Holdings
|
07:01
|Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AMC Entertainment Holdings
Aktien in diesem Artikel
|AMC Entertainment Holdings
|1,01
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.