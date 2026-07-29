AMC Network a Aktie
WKN DE: A1JBRG / ISIN: US00164V1035
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: AMC Networks A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AMC Networks A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,108 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
AMC Networks A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 556,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 600,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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