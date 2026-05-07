Ausblick: AMC Networks A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMC Networks A präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,212 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,62 Prozent auf 540,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 555,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,25 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at