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WKN DE: A1JBRG / ISIN: US00164V1035

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: AMC Networks A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AMC Networks A stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Networks A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,186 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,38 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 573,3 Millionen USD gegenüber 561,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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