Ausblick: Amcor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amcor wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 AUD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,870 AUD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 65,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,20 Milliarden AUD gegenüber 4,97 Milliarden AUD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,87 AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,47 AUD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 33,97 Milliarden AUD aus, nachdem im Vorjahr 23,17 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at