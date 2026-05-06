Amcor Aktie

Amcor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YMQ / ISIN: JE00BV7DQ550

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Amcor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amcor lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,954 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Amcor 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,71 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 71,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amcor 3,33 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 22,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amcor PLC Registered shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Amcor PLC Registered shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amcor PLC Registered shs 34,00 -0,58% Amcor PLC Registered shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün erwartet -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen dürften die Sitzung mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen