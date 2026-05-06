Amcor Aktie
WKN DE: A41YMQ / ISIN: JE00BV7DQ550
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Amcor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Amcor lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,954 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Amcor 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,71 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 71,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amcor 3,33 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 22,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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