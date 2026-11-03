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Bilanzausblick 03.11.2026 07:01:06

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMD (Advanced Micro Devices) gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

42 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 39 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 41,66 Prozent auf 13,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 48 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 49 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 51,40 Milliarden USD, gegenüber 34,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
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06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
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