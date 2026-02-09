Ausblick: Amentum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amentum wird am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,517 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 934,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amentum in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden USD im Vergleich zu 3,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,20 Milliarden USD, gegenüber 14,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at