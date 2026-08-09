Amentum Holdings Aktie

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WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Amentum stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amentum lässt sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amentum die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,611 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1427,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amentum 0,040 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,32 Prozent auf 3,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Amentum noch 3,56 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 14,14 Milliarden USD im Vergleich zu 14,39 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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