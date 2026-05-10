Amentum Holdings Aktie

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WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Amentum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amentum lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amentum die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,574 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,47 Milliarden USD gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,41 USD je Aktie, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 14,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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