Amentum äußert sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,658 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 311,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD – ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amentum 3,93 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 14,39 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net