Ausblick: Amer Sports gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amer Sports stellt am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,279 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amer Sports einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Amer Sports im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,95 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,914 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,140 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 6,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at