Ausblick: Amer Sports stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amer Sports lässt sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amer Sports die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,306 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD – ein Plus von 24,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amer Sports 1,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie, gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 7,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at