Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie

Amer Sports Incorporation Registered Shs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400P6 / ISIN: KYG0260P1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amer Sports veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,349 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amer Sports ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 21,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amer Sports einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD eingefahren.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,21 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amer Sports Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Amer Sports Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amer Sports Incorporation Registered Shs 27,20 0,74% Amer Sports Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen