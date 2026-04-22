Ausblick: Amerant Ba A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amerant Ba A stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,435 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,36 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 38,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 100,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD, gegenüber 1,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 415,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 654,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at