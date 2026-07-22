Amerant Ba a Aktie
WKN DE: A2PMA9 / ISIN: US0235761014
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Amerant Ba A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Amerant Ba A wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,393 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Amerant Ba A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 98,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 41,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amerant Ba A 168,6 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,26 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 397,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 654,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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