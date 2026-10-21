Ausblick: Amerant Ba A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amerant Ba A stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,568 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 103,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 38,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie, gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 406,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 654,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at