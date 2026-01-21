Ausblick: Amerant Ba A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amerant Ba A wird am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,355 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 107,5 Millionen USD gegenüber 162,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 33,94 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 432,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 578,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at