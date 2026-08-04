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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: AMERCO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AMERCO gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,663 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AMERCO 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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